VV Digo: A tetoválásaim miatt első ránézésre azt hiszik, hogy illegális dologgal foglalkozom

Gengszternek is nézték már.

Tegnap este indult a ValóVilág jubileumi, 10. évada, az első négy szereplőt, akik biztosan beköltöztek a villába, megismerhették a Fókuszban. Most kaptunk egy kis ízelítőt VV Digo névre hallgató játékostól, aki a bemutatkozó filmjében elmondta, a külseje miatt sokszor rosszul ítélik meg a személyiségét, pedig ő egy szentimentális, érzékeny ember. Az is kiderült, hogy a Coco című rajzfilmen sírt utoljára, valamint Németországból utazott haza kifejezetten a ValóVilág kedvéért.VV Digo a ValóVilágban nyolcadik lakóként költözik be ma a villába.

