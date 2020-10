Chrissy Teigen pestisdoktornak öltöztette az ápolóját és elég nyugtalanító képet posztolt vele

Chrissy Teigen az elmúlt években nem hagyta ki, hogy beöltözzön Halloweenkor, idén azonban nem tudott beöltözni, mivel ágnyugalomra ítélték az orvosok a korábbi vetélése miatt. Ennek ellenére, ha ő már nem bújhatott valamilyen ijesztő szerelésbe, rávette az ápolóját, hogy húzzon fel egy pestisjelmezt, amiben vizsgálgatja majd Teigent. Az álarcos jelmezről fotót is feltöltött Twitter-oldalára, ahol nagyon jól szórakozott az ötleten.

It’s Halloween here at the legend household. Made my nurse be a medieval plague doctor (I have a nurse for a bit yes lol) pic.twitter.com/mYaNbtEU0L

— chrissy teigen (@chrissyteigen) October 30, 2020