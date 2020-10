2020 tovább kínoz minket: Eltűnt Ben Affleck szakálla

Mindenki búcsúzzon el a színész arcszőrzetétől, mert ő is megtette.

Ben Affleck és Matt Damon megint összeálltak, most épp azért, hogy nonprofit szervezeteknek gyűjtsenek pénzt az Omaze-en keresztül, méghozzá azzal, hogy pénzt kérnek azért, hogy velük eltöltött vacsoráért. Na de nem is feltétlenül ez a lényeg, hanem hogy az ezt promotáló videón Ben Affleck a megszokott szakálla nélkül jelent meg, ami így hirtelen nagyon erősen szokatlan látvány volt.

Nyilván voltak a videóban viccesnek szánt egymásnak beszólások, például amikor Affleck azt mondta, felhívhatnák úgy is a figyelmet magukra, hogy azt mondják, most találkozni lehet Jason Bourne-nal és Batmannel, mire Damon visszakérdezett, hogy ezek szerint Robert Pattinson is ott lesz-e.

És most hogy így kinevettük magunkat, jöjjön a lényeg, a csupasz arcú Affleck.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ben Affleck (@benaffleck) által megosztott bejegyzés, Okt 15., 2020, időpont: 8:51 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: YouTube