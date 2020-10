Ha már szakított: összeszedtük, Demi Lovato kikkel járt tizenöt éves kora óta

Két bunyós, több színész és Joe Jonas is a listán.

2007 -2008: Cody Linley

15 évesen kezdett randizni a szintén Disney-sztár Cody Linley-vel, aki Miley Cyrus pasiját játszotta a Hannah Montana sorozatban. A kapcsolatuk nem tartott sokáig, de az első randijuk annyira katasztrofálisra, ebből adódóan emlékezetesre sikeredett, hogy szeretik azóta is felemlegetni. Az egész azzal kezdődött, hogy Linley két órát késett, amitől nyilván senki sem lenne elragadtatva. Linley egy meghallgatás után sietett a randira, vagyis sietett volna, csakhogy az autója lerobbant és sehogy sem bírta beindítani. Amikor csodák csodájára mégis sikerült, padlógázzal indult Lovatóhoz, aki ahelyett, hogy mérgelődött volna, türelmesen és kedvesen reagált a helyzetre. Amikor végre elkezdődött a randi, a kocsi megint lerobbant, de ekkor már annyira nem akart beindulni, hogy végül Lovato kénytelen volt szerelősdit játszani, azaz tartotta a zseblámpát Linley-nek, aki próbálta orvosolni a problémát. Az már csak a mi fejünkben fordult meg, hogy vajon miért nem hívtak egy taxit. A románcuk egyébként nem tartott sokáig,.

2009: Trace Cyrus

Emlékszik még bárki a Metro Station nevű formációra, amiben Miley Cyrus bátyja emós külsejével és agyontetovált testével sokkolta az embereket a banda videoklipjeiben? Mi sem. A Metro Station egyslágeres zenekar volt, a Shake It című számot leszámítva a hardcore rajongókon kívül aligha van bárki, aki emlékszik más dalukra is. A románcuk pár hónapon keresztül tartott, de a négy év korkülönbség és a távolság megviselte a kapcsolatukat. Cyrus mondjuk nem adta fel, a szakítás után azt nyilatkozta Lovatóról, hogy ha már az énekesnő is érettebb lesz és ugyanazokra a dolgokra vágynak majd, az élet úgyis összehozza őket újra. Meg kell jegyezni, hogy Trace Cyrus zsánerei valószínűleg kifejezetten a Disney-sztárok voltak, mivel Lovato után éveken keresztül járt Brenda Songgal, akivel egy közös gyerekük is született.

2010: Joe Jonas

2010-et írunk és éppen most mutatták be a Rocktábor második részét. Ebben az időben erősítette meg kapcsolatát hivatalosan Lovato és Joe Jonas, akik a filmekben is szerelmespárt játszottak. Lovato a legjobb barátjának nevezte Jonast és még egy közös Vogue-interjúba is belementek, ahol a kapcsolatukról beszéltek. A sors iróniája, hogy két napra rá bejelentették, hogy külön utakon folytatják tovább életüket. Joe Jonas később így beszélt Lovatórol:

Ebben a szakmában nagyon nehéz olyan embereket találni, akik tényleg örökké az életed részei lesznek. Amikor megismertem Demit, rögtön tudtam, hogy nagyon mély barátság alakul ki köztünk. Ezt pedig nem akarom elveszteni soha.

Lovato szerint Jonas kezdeményezte a szakítást, bár egyikük sem indokolta meg, hogy pontosan mi okozta a szétválást. Egyébként azóta tényleg jóban vannak: amikor 2017-ben Jonas eljegyezte a Trónok harca sztárját, Sophie Turnert, gratulált nekik.

2010-2016: Wilmer Valderrama

Szerelem volt első látásra. Olyan szinten kapcsolódtunk egymással, amit még sosem éreztem senki mással. A mindenem volt

– mondta Lovato Valderramáról, miután szakítottak. De ne szaladjunk ennyire előre. 2010-et írunk, a 17 éves Demi Lovato pedig januárban ismerkedett meg az Azok a 70-es évek show sztárjával. Lovato később a dokumentumfilmjében mesélte el, hogy első látásra szerelembe estek, de a kapcsolat ekkoriban még nem tudott kibontakozni, a korkülönbség miatt (tizenkét év van köztük) Valderrama elhajtotta Lovatót. Ezután csak akkor találkoztak, amikor betöltötte a tizennyolcat.

Egyébként ez volt Lovato leghosszabb kapcsolata. Hat évig tartott, sok hullámvölggyel, amit többi között Lovato drogproblémái okoztak.

Az emberek mondogatták neki, hogy hagyjon el engem, mert nem leszek jobban, őt pedig magammal fogom rántani. Ő viszont nem hagyott el soha, mindig is nagyon törődött velem.

2016-ban végül szakítottak, amiről mindketten életük egyik legnehezebb döntéseként beszéltek. Két éve, Lovato túladagolásakor Valderrama többször is meglátogatta a kórházban. A színész azóta már mással jár jegyben.

2016: Luke Rockhold

Luke Rockhold hivatalos foglalkozása harcművész, és nagyjából ennyit elég is róla tudnunk, mivel alig töltöttek el együtt négy hónapot. Nagy esély van rá, hogy a hosszú kapcsolatáról úgy próbálta elterelni figyelmét, hogy küzdősportok meccseire járt, és itt ismerkedett meg Rockholddal. Szerencsére egy közös képük készült, amit meg tudunk mutatni. Ugyanitt egy másik férfiról is meg kell emlékeznünk, mivel rögtön azután, hogy szakított Rockholddal, összejött az MMA harcos Guilherme Vasconcelosszal, akivel fél évig találkozgattak, bár róluk nem készült ilyen szép fotó. Sőt, semmilyen fotó.

2017: Lauren Abedini

Éles váltás következett a bunyósok után, ugyanis a DJ-ként dolgozó Lauren Abedinivel hozták kapcsolatba, miután egy rajongó kiszúrta őket kézen fogva andalogni Disneylandben. Nem sokkal a pletykák után Lovato nyíltan beszélt a szexuális irányultságáról, amit nemes egyszerűséggel így írt körbe:

Nagyon fluid vagyok, úgy gondolom, hogy a szerelem az szerelem. Bármelyik nem esetén megtalálhatod. Szeretem a szabadságot, és, hogy bárkivel flörtölhetek, akivel csak akarok.

I just saw Demi Lovato at Disneyland and she was holding hands with some chick 🤷🏻‍♀️@DisneyParkCeleb @DisneylandCeleb pic.twitter.com/Sohfa9OoRA — Carolyn Sandoval (@carolyn6574) September 11, 2017

2018-2019: Henry Levy

2018-ban járunk, az évnek abban a felében, amikor Lovato már átesett a heroin-túladagolás okozta kórházi kezelésen és már az elvonóról is kijött: decemberben tette hivatalosság kapcsolatát a designer Henry Levy-al. Ez nyilván annyit jelent, hogy Instagramra feltöltöttek mindketten egy történetet, amiben csókolóznak. Ezután olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy csak azért vannak együtt, mert Levy segít Lovatónak, hogy józan maradjon. Ez a „terv” végül annyira nem jött össze, hogy Lovato ki is dobta márciusban, majd újra visszament terápiás kezelésre.

Demi Lovato via Instagram story Henri Alexander Levy ♥ pic.twitter.com/nzTf5cf0Xu — Demi Lovato Poland News (@ddlovato0820pl) December 29, 2018

2019: Mike Johnson

Mindenkivel előfordult már, hogy meglátott valakit egy műsorban és azonnal szerelmes lett az illetőbe. Na, ez a sztárokkal is megesik, legalábbis Demi Lovatóval biztosan, hiszen az Amerikában őrülten népszerű The Bachelorette nevű reality sorozatban kiszemelte magának az egyik szereplőt, Mike Johnsont. Lovato azonban nem tartotta meg magának a gondolatait Johnsonnal kapcsolatban, Instagramon jó párszor elmondta, mennyire bejön neki, így nem csoda, hogy nem sokkal később már randizni is kezdtek. Johnson pár héttel azután, hogy találkozgatni kezdtek, egy podcast interjúban elárulta, hogy Lovato jól csókol. Év végéig azonban már nem sikerült kihúzniuk együtt. Állítólag azért, mert Johnson túl sokat beszélt magazinoknak Lovatóról, aki ezen felhúzta magát.

2019: Austin Wilson

Azért a Johnsonnal való szakítás nem jelentette azt, hogy Lovato az év végén már nem érezte volna jól magát: 2019 decemberét a modell Austin Wilsonnal töltötte. A kapcsolatuk nagyon rövid ideig tartott, karácsony előtt szakítottak. Bár minden nyomát próbálták eltüntetni az online felületeken annak, hogy valaha is közük volt egymáshoz, Lovato nem hagyta annyiban, amikor egy rajongó Instagramon állt bele Wilsonba a szakításuk után.

Kérlek, hagyd őt békén! Jó srác. Sokkal jobb, mint amilyennek az emberek a tetkói miatt gondolják. A szakítás mindkét fél számára nehéz. Maradjunk kevesek egymáshoz és imádkozzunk!

—védte meg a modellt, akinek tényleg nagyon sok tetoválása van, bár közel sem annyi, mint a korábban már említett Trace Cyrusnak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Demi Lovato Fanpage (@demi.lovato.04) által megosztott bejegyzés, Nov 17., 2019, időpont: 11:59 (PST időzóna szerint)

2020: Max Ehrich

El is érkeztünk a lista végére, aminek főszereplője Max Ehrich, akivel a márciusi karantén előtt ismerkedett meg. Már az is egy elég nagy döntés, hogy pár hét randizás után összeköltöztek, de még el is jegyezték egymást. Ehrich egy félmillió dolláros gyűrűvel kérte meg a kezét, amit inkább át sem váltok magyar forintra, mert csak lefordulnék a székről, akkor pedig nem tudnám befejezni a cikket. Ehrich-kel meglehetősen a nyilvánosság előtt élték meg kapcsolatukat, rengeteget posztoltak egymásról. A probléma akkor kezdődött, amikor felszínre kerültek Ehrich évekkel korábbi Twitter-bejegyzései, melyekből kiderült, hogy fanatikusan rajong Selena Gomezért.

Selena Gomez és Demi Lovato aranyosak együtt. De aki azt gondolja, hogy Demi csinosabb, az téved

—írta például ezt is, majd miután kellően felfújták a témát, Lovato kénytelen volt állást foglalni. Szerinte kamu posztokról van szó, ennek ellenére pár héttel később úgy döntött, hogy lefújja az amúgy is elsietettnek látszó esküvőt, és megszabadult Ehrichtől.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Demi Lovato Fanpage (@demi.lovato.04) által megosztott bejegyzés, Júl 23., 2020, időpont: 12:19 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Getty Images/ Matt King / Stringer, Jon Kopaloff / Contributor/ Jason Merritt / Staff