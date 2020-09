Amy Schumer mindent megtett, hogy senkinek se tűnjön fel, hogy videohíváson keresztül ad interjút

Ha nagyon hunyorítunk, még hihető is.

Amy Schumer volt Ellen DeGeneres vendége az alig egy hete új évaddal jelentkező Ellen Show-ban. A beszélgetős műsoroknál az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy a műsorvezető a stúdióban ül, a vendégek általában csak videókban jelentkeznek be. Éppen ezért alapból semmilyen furcsaság nem volt abban, hogy Schumer nem volt ott fizikai valójában a forgatáson. Azért azt igyekezett elintézni, hogy ez a tény minél kevesebbeknek tűnjön fel. Erre amiatt következtetünk, mert a képernyőt a vendégszékhez applikálták, a székre pedig egy plüss lábat tettek, aminek még törzse is van. Ha nagyon nagyon hunyorog az ember vagy esetleg pár pohár sör legurítása után néz rá, talán egy percig el is hiszi a trükközést. A műsorban egyébként többek között a Black Lives Matter témáról is beszélgettek.

Kiemelt kép: YouTube/TheEllenShow