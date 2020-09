istenes Bencét most már többen követik Instagramon, mint Ördög Nórát és Lilut összesen

Elérte a félmilliós követőszámot.

Nagy nap volt a tegnapi Istenes Bence számára, már csak azért is, mert Instagram-oldalának hajszálpontosan félmilliós követőtábora lett. Istenes ezzel megelőzte Csobot Adélt, aki csak kilencvenezer követővel maradt le, de meglepő módon Ördög Nórát is, akit 310 ezren követnek. Lilut 134 ezer főből álló rajongót tudhat magának az appon, így Istenes őket együtt is lekörözte.

Meglepő módon Istenes nem posztol minden nap, ahogyan az sem mondható el, hogy rendszeresen tölt fel konventet, néha két naponta, máskor pedig egy hetes kimaradással posztol. A versenyben egyébként ByeAlex és Tóth Gabi követi, mindkettejüknek ötvenezerrel kevesebb követője van.

