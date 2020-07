Az egy dolog, hogy Kanye West elnök lenne, de Jay-Z-t akarja alelnöknek

Ne felejtsük el, hogy pénteken jön a rapper új albuma.

Most egy picit tegyük félre, hogy miket írt Twitterére Kanye West, meg azt is, hogy a múlt héten még arról volt szó, hogy visszalépett és mégsem indul az amerikai elnökválasztáson. Mert bármennyire is pénteken jelenik meg új albuma, és kicsit gyanús, hogy mostani ámokfutásával csak azt promózza, most úgy néz ki, hogy a rapper tényleg indulna idén az elnökválasztáson.

Kanye West Twitteren arról ír, hogy felesége, Kim Kardashian be akarta zárni őt Életét pedig egy horrorfilmhez hasonlította. Mindezt egy nappal azután, hogy nyilvános beszédében elsírta magát, miközben arról beszélt, hogy elsőszülött lányát majdnem abortálták.

És mi lenne ha megnyerné? Az egy dolog, hogy Kanye West lenne az elnök és Kim Kardashian a first lady, de

West elképzelései szerint ebben az esetben az alelnöke nem más lenne, mint Jay-Z.

Legalábbis West azt mondta egy rádióinterjúban, hogy megkereste és felkérte a szerepre a rappert, de az sajnos nem derült ki, hogy Beyoncé férje mit reagált.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images For Roc Nation