1994 óta rengeteg a haláleset a tónál, ahol Naya Rivera eltűnt

A színésznő állítólag évek óta itt pihengetett.

Már a hatóságok is arról beszélnek, hogy a Piru-tavon eltűnt Naya Rivera színésznő feltehetőleg megfulladhatott, holttestét pedig azért nem találják, mert nem tud feljönni a víz felszínére, mert beleakadhatott a tó amúgy veszélyes növényzetébe.

A JustJared eközben arról ír, hogy a tónak egyébként is van egy tragikus története, 1994 és 2000 között hét ember is meghalt ott fulladás miatt. Akkor a „legveszélyesebb és legtöbb fulladásos halált okozó víznek minősítették az úszók körében”. Azért is veszélyes a The Times szerint, mert a széllökések és a közel 50 méter mély hideg víz könnyen el tudja nyelni az úszókat.

Azóta kiderült a tónál dolgozó Douglas Westtől, hogy

egy tucatnál is több fulladásos eset volt a Piru-tóban az elmúlt huszonhárom évben.

Ezért mindig azt tanácsolják a vendégeknek: akár tudnak úszni, akár nem, viseljenek valamilyen karúszót, mentőmellényt, vagy bármit, ami megmentheti az életüket.

A helyi seriff, Kevin Donoghue egyébként elmondta, hogy Rivera ismerte a tavat, évek óta járt ide, az sem volt véletlen, hogy a szerdai napot választotta lazításra, általában ekkor vannak ott a legkevesebben. Hozzátette, nagyjából olyan feladat megtalálni a holttestet, mintha tűt keresnének a szénakazalban, ugyanis semmit nem látni a víz alatt a rengeteg hínártól és egyéb növényzettől.

Kiemelt kép: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP