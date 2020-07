Többek között a nehéz gyerekkoráról és a sztárrá válásról is beszél benne.

Mariah Carey az író Michalea Angela Davis segítsgével megírta a saját életrajzi könyvét, amiben részletesen kifejti, hogy milyen volt a gyerekkora valamint azt is, hogyan vált világsztárrá. A könyv címe The Meaning Of Mariah, Instagram-oldalán pedig a borítót is megmutatta, amin természetes ő szerepel. A könyv szeptember 29-től lesz elérhető.

