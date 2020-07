Gesztesi Károly fia is megszólalt a sírvita kapcsán

Az év elején elhunyt színész volt felesége a napokban feljelentést tett Molnár Anikó ellen, mert az a barátnőjével muskátlikat ültetett Gesztesi Károly sírjára és eldobták róla az elszáradt virágokat. A Gesztesi család jogi képviselője szerint Molnárnak bocsánatot kellene kérnie, de ő nem hajlandó rá.

– mondta a Blikknek Molnár Anikó, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy gondozatlan volt a sírhely, amit nem bírtak tovább nézni.

Gesztesi Márkó ezzel szemben elmondta, hogy rendszeresen kilátogatnak a temetőbe.

Örülünk, ha valaki jó szándékkal meglátogatja apa sírját és virágot visz oda, mécsest gyújt. De utána ne állítson be bennünket rossznak! Senkinek nincs joga ilyen véleményt formálni rólunk. Apa túl fiatalon ment el, máig nem hevertük ki a halálát, és most is nagy szükségünk lenne rá mindannyiunknak. Nem akarunk senkivel harcolni, apa sem akarná ezt, de nagyon rosszulesik nekünk a rágalmazás. Anya heti rendszerességgel eljár a sírhoz, gondozza, és amikor csak tudok, én is megyek.