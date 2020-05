Puff Daddy gyakornokaként kezdte, ma megőrül érte a marketing szakma

Justin Timberlake-hez csak úgy odasétált egy partin, hogy nagyon bírja a munkásságát, így állást kapott a csapatában, köszönhetően „a nagy szájának”. Később David Beckham és Mariah Carey mellett dolgozott, majd világmárkák kérték a segítségét brandépítéshez. Mostanság női vezetőket épít fel, ennek köszönhetően többször is kikérték már a véleményét Meghan Markle-ről is – mi is így találtunk Kubi Springerre.

Ha rengeteg ötleted van, de nem vagy benne biztos, mibe kéne belefognod, erőltesd meg magad, és válassz egyetlen dolgot! Ideális esetben az az egy fogja kihozni belőled a legtöbbet és a legjobbat. Tudásod legjavát fogod nyújtani pont azért, mert szereted és érted azt, amit csinálsz. Beyoncé énekel, David Beckham focizik, Nicole Kidman színészkedik. Gondolj bele, ha James Dean csak a pénzt jelölte volna meg célként, valószínűleg az első akadálynál elhullott volna

– fogalmaz I Am My Brand: How to Build Your Brand Without Apology című könyvében Kubi Springer, aki napjaink egyik legfoglalkoztatottabb marketing szakembere. Húsz éve olyan cégekkel dolgozik, mint a Nike, a L’Oreal, a New York-i divathét, az Aston Martin vagy az MTV, e mellett személyes tanácsadóként is munkálkodik, sokakat segítve a személyes márkaépítésben.

Balettkarriertől David Beckhamig

Springer táncosnő szeretett volna lenni, így gyerekkorában klasszikus balettre íratták a szülei, nyolcévesen már profi szerződést írhatott alá a londoni Királyi Művészeti Akadémiával. E mellett reklámokban tűnt fel, merthogy szülei válogatásokra is elvitték. Tizenhét volt, mikor olyan súlyos sérülést szenvedett egy balettórán, hogy az véget vetett a táncos karrierjének. Gyakornoknak elszerződött az Essence Magazine nevű divatlaphoz, így jutott ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol Puff Daddy marketing ügynökségéhez, a Blue Fame-hez csatlakozott. Mint mondja, itt tanulta meg igazán, mit jelent a brandépítés.

Ennek köszönhetően huszonhárom évesen egy Los Angeles-i partira is eljutott, ahol meglátta Justin Timberlake-et, amint a táncosaival ücsörgött.

Nagyobb volt a szám, mint most, és annál is több magabiztosságom. Justinhoz sétáltam azzal a mondattal, »nem ismersz engem, de én imádom, amit csinálsz«

– idézte fel egy másik interjúban, amit a Global Banking & Finance-nek adott. A nagy száj aranyat ért, mert valamit megláttak benne, így segíthetett az énekesnek a Justified nevű brit turnéján dolgozni. Ezt követően a MOBO Awards pr-osa lett, ami egy színes bőrű előadók számára létrehozott, munkásságukat elismerő gála. Maga az elnök kereste fel a fiatal Springert, hogy dolgozzanak együtt. „Ott álltam fekete huszonhat évesként, a Guardian pedig sokszor írt rólam, sőt egyetemekre, iskolákba látogattam, hogy fiataloknak tartsak előadásokat” – mesélte.

Nem sokkal később már Mariah Carey, valamint az angol sztárfocista, Rio Ferdinand mellett dolgozott egy tévéműsorban, ekkor találkozott David Beckhammel. Miattuk kezdett focistákkal dolgozni, dollármilliós szerződéseket hozott össze a játékosoknak.

Fontos megérteni, te magad vagy a márka, mint a Coca-Cola, a Nike, Rio Ferdinand vagy David Beckham. Fel kell tenned a kérdést: mi is az én munkám? Melyek az értékeim? Mit tudok így eladni? Hogy lehet velem érdekes egy olyan tévéinterjú, ahol előttem már száz ugyanilyen ember járt?

– teszi fel a kérdést a szakember, hozzátéve: az egyetlen kapocs az érzelmi kötődés a hallgatósággal vagy a rajongó táborral, nevezzük akárhogy.

Egy 2016-os cikkben már arról beszélt, Beckhamnek simán lehet saját csapata is, megvan ehhez a népszerűsége.

Ő egy extrém okos férfi, aki a visszavonulása után is a legmagasabb szinten maradt. Hiszek abban, hogy még erősebb lesz e téren. Ő egy világklasszis, globális ikon, aki magával viszi a brit zászlót, bármerre is megy. Bármiben gondolkodhat: alapíthat klubot, még több jótékonysági alapítványt. Írhat könyvet, filmet csinálhatnak az életéről, betörhet Hollywoodba. A Beckham-korszak még csak most kezdődik

– fogalmazott, és nem járt messze az igazságtól: nemrég mi is megírtuk, hogy a frissen alapított Inter Miami nevű együttese hamarosan elindulhat az amerikai labdarúgó-bajnokságban.

Springer a legtöbb világmárkával állt már kapcsolatban, mostanság viszont a női vezetők személyes márkaépítését segíti. Harmincévesen már a legsikeresebb marketing szakemberek közé tartozott, mégis más úton ment tovább. „Mama azt mondta, ha elérsz a csillagokig, egy karnyújtásnyira lesz a Hold. Mindemellett a sikertelen tánckarrierem a sérüléssel megmutatta, hogy a váratlan nehézségek drasztikus változásokat tudnak okozni, amivel tudni kell mit kezdeni. A szerencsétlenséget át lehet alakítani valami teljessé” – meséli.

Harmincegy éves korára kinevezték a Sky egyik szórakoztatással foglalkozó tévécsatornájának márkakommunikációs és kereskedelmi fejlesztést végző igazgatójává is.

Nyolc

Springer szerint nyolc tényező létezik, amiktől a személyes márka idővel mindenképp sikeressé válhat – ezeket fejti ki hosszan a könyvében.

Döntés. Springer úgy véli, ki kell jelölni egy irányvonalat, minden ezzel kezdődik. Szerinte sokan itt rontják el, mert a sikerességet magától értetődőnek veszik, nem pedig egy jól megválasztott út utolsó lépcsőfokának. A vízió. „A vízió az, amit akkor is látsz, ha lehunyod a szemed, és tudod, merre kell menned, és kiket kell elvinned ezen az úton” – vallja Springer. Ehhez tartozik, hogy felmérjük, kik azok, akikkel a legközelebbi kapcsolatban vagyunk a brandépítésben, és kik azok, akikre valóban szükségünk van. Tisztánlátás. A kommunikációnk négyötöde nonverbális. Springer a klienseinek is mindig azt mondja, úgy kell definiálni a brandet, ahogy szeretnénk, hogy a világ lásson minket. Stratégia. „Személyes brandet építeni nem olyan, mint navigáció nélkül beülni egy autóba, mondván, mindenképp eljutsz oda, ahová akarsz” – avat be újabb taktikájába a szakértő. Az, hogy szeretnénk egy csomó lóvét, nem stratégia, mert túl sok megválaszolatlan kérdéssel jár. Mennyit, mikor, profitként? Jó taktikák. Sokan kihagyják az első négy lépést, amit Springer leír, merthogy rögtön taktikákkal kezdenek: Facebook- és Instagram-oldalt készítenek, eseményeket szerveznek, blogbejegyzéseket írnak. Ez amiatt rossz ötlet, mert alapvetően nincs az embereknek fogalma arról, hogyan csapódhat le ez a brandet illetően. Mérések. Lényeges szempont, hogy le tudjuk mérni, mennyire sikeres egy pr-kampány. Ez visszajelzést ad a döntéseinkről. Tulajdonlás. Ez a pont arról szól, miképp értékeljük saját sikerünket, hogyan kommunikáljuk ezt kifelé. Ne mentegetőzz! Springer utolsó alappillére inkább egy tanács, amit a szerző saját életéből fogalmazott meg. Nagy eséllyel lesz olyan időszak, amikor a saját branded lecseng, rossz perióduson megy keresztül, ilyenkor pedig megfelelően kell kommunikálni. Nem érdemes magyarázni a bizonyítványt, inkább fel kell vállalni, kik is vagyunk ilyenkor: sebezhető emberek, akikben továbbra is megvan az akarat a visszatérésre. Ettől személyes egy brand, ettől alakulhat ki még nagyobb érzelmi kötődés a követők, rajongók részéről.

Markle-specialista

Nemrég írtunk egy hosszabb cikket Meghan Markle és Harry herceg jövőjéről, az azzal kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Ebben szót ejtettünk a hercegi pár Sussex Royal nevezetű Instagram-oldaláról, melyet rendesen újra kell majd alkotni a már nem használható „királyi” jelző miatt. A Business Insider emiatt kereste meg Springert: mondja el, miként látja, mennyire lesz nehéz egy tízmilliós oldalt észrevétlenül „átbrandelni”.

Nem lesz nehéz, merthogy ők maguk a brand. Mindez érzelmi kötődéssel jár az emberek oldaláról nézve, ők nem logókat vagy címeket követnek

– fogalmazott a lapnak.

A feminizmust fontos alappillérként megnevező Springer véleményét már korábban is kikérték Markle kapcsán. Elmondta, a hercegné a kommunikációjával a női erősségekre alapoz, jó példa erre egy 2018-as nőnapi esemény, ahol Markle a szüfrazsett mozgalom színeihez illő ruhában jelent meg, ezzel is tisztelegve előttük.

Majd Springer elmesélt el egy történetet a hercegnéről, aki tizenévesen látott egy tévéreklámot, amiben a nőket úgy aposztrofálták, mint akiknek a „konyhában van a helyük”. Ettől annyira felháborodott, hogy levelet írt az akkori First Ladynek, azaz Hillary Clintonnak. Ennél izgalmasabb a tény, hogy kapott egy válaszlevelet, hogy változtatnak a reklámon, ami végül meg is történt.

Ahogy Springer fogalmaz, „ez egy olyan pillanat volt, amikor a saját brandértékét definiálta valaki, ami változást hozott”. Mindazonáltal a sokszor úttörő Meghan mellett a királynőt is feminista ikonként jellemzi a szakértő:

Az ő neme teljesen lényegtelen abból a szempontból, ahogy a munkáját sikerekkel végezte, és tulajdonképpen bizonyos módon előkészítette az utat egy olyan hercegnének, mint amilyen Meghan Markle, hogy ő is kiálljon azon dolgok mellett, amikben hisz

– világít rá.

Springerrel legutóbb a Harper’s BAZAAR februári számában találkozhattunk, ugyanis a magazinba készült vele egy anyag a sikeres brandépítésről.

