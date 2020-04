Pink szerint olyanok, mintha ikrek lennének.

Pink és a nyolcéves lánya, Willow mindketten fekete-fehér csíkos fürdőruhába öltöztek, a pillanatot meg is örökítették egy szelfivel, amit az énekesnő ki is posztolt az Instagram-oldalára. Pink nemrég jelentette be, hogy ő és hároméves fia elkapták a koronavírust. Férje, Carey Hart és Willow nem mutatták a betegség tüneteit. Azóta egyébként teljesen meggyógyultak. A képhez Pink annyit írt, hogy lányával ikrek.

Kiemelt kép: Instagram/@pink