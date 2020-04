Justin Timberlake szerint „nem embernek való” 0-24-ben nevelni a gyerekedet

A SiriusXM YouTube-csatornájára került fel egy érdekes interjú Justin Timberlake-kel, akit a házi karantén apropóján, na meg a Trollok a világ körül című filmje miatt is kérdezgettek. Egy kérdésre adott válasza azonban rendesen felhúzta a rajongóit. Történetesen, Jessica Biellel és ötéves fiával együtt elvonultak montanai hegyekbe, hogy ott húzódjanak meg a koronavírus-járvány elől. Meg is kérdezték tőle, hogy megy a dolog, bírják-e a bezártságot.

– fogalmazott, ami nem biztos, hogy jó kommunikáció a jelenlegi helyzetben, ahol mindenki négy fal közé szorult a családjával. Kapott is érte rendesen, többen azt is megfogalmazták, nincs mindenki olyan helyzetben, hogy elvonuljon a hegyekbe egy másik otthonba, ahol még nyugodtabb körülmények állnak rendelkezésre a mindennapokat illetően.

A Twitteren voltak ilyen vélemények is:

@jtimberlake I had 2 kids under 4. Husband away for work, no fam for 3000miles. No car. Working. Biked to work until I had to quit bc daycare cost too much. Tell me again how 24/7 parenting is hard. Ever have to take a kid to ER on a city bus? Didnt think so.

