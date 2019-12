Brutális összegért kelt el Diana hercegné estélyi ruhája, amiben Travoltával táncolt

Aki megvette, valószínűleg nem ebben fog flangálni otthon.

1985-ben bankettet tartottak a Fehér Házban, ahová meghívták Diana hercegnét és Károly herceget is. Ott volt még John Travolta, aki akkoriban dobbantott a Szombat esti láz című táncos filmjével. A hercegné bársony estélyiben tűnt fel Washingtonban, és Travoltával is táncoltak egyet. A ruhadarab legendássá vált, többször került már aukcióra, most ismételten licitálni lehetett érte.

Maga Travolta is „tündérmeseként” írta körül a táncukat, a ruhát pedig utána nevezték el, a köznyelv pedig Travolta-ruhának nevezte innentől kezdve. 264 ezer fontért vették most meg, azaz nagyjából

103 millió forintot fizetett érte valaki.

Kiemelt kép: Anwar Hussein/WireImage