Diana hercegnéről nem gondolnánk, hogy ilyen képeslapokat küldözgetett

Diana hercegné népszerűsége nagyban alapult azon, hogy folyamatosan eltért az elvárt protokolltól, így sokkal emberibbnek és hétköznapinak tűnt elődeinél. Viszont még így is meglepő, hogy mennyire mocskos és huncut humorérzéke volt a 21 éve sajnálatosan elhúnyt hercegnének. Egy aukció keretei közt került elő nemrég két születésnapi képeslapja, amit a könyvelőjének küldött, ami erről árulkodik. Az ET közölte a két képeslapot, az egyiken az áll, hogy egy kis tüske a kezébe álomba küldte Csipkerózsikát, ám az angol prick szó egyaránt jelent tüskét és pöcst is. Egy másikon pedig az áll, hogy csak a nagy dolgokért érdemes ébren maradni. Aranyos adalék Diana hercegné életéhez, hogy mennyire kamaszos volt a humora.

Kiemelt kép: David Levenson/Getty Images