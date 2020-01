Brad Pitt a randizási szokásairól beszélt a Golden Globe-on, a kamera pedig azonnal Jennifer Anistont mutatta

2020 sem telik el anélkül, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston neve együtt szerepel egy cikkben. Az emberek tizenöt évvel a szakításuk után is annyira vágynak arra, hogy ezek ketten találjanak újra egymásra, hogy még egy díjátadó operatőre sem tudott másra gondolni, csak Anistonra, amikor Brad Pitt a színpadon épp a randizási szokásaival kapcsolatban poénkodott.

Az történt, hogy Brad Pitt megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat, emiatt nyilván felment a színpadra, hogy átvegye a szobrot, majd a köszönőbeszédében elkezdett azzal viccelődni, hogy eredetileg az anyját szerette volna elhozni kísérőjeként, majd inkább letett erről, mint mondta, azért, mert:

akármilyen nő mellett állok, arról azt mondják, hogy randizom vele.

És abban a pillanatban, amint kimondta ezt, a kamera máris Anistont mutatta:

“I wanted to bring my mom, but I couldn’t, because anyone I stand next to they say I’m dating. It’d just be awkward…” – Brad Pitt#GoldenGlobes pic.twitter.com/PtWWm6HutT

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) 2020. január 6.