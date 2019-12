Erzsébet királynő megint megszegte a protokollt egyik unokája kedvéért

Ezek szerint nem csak Harry-vel és Meghannal kivételezik.

A brit királyi család tagjai szigorú szabályok közt élik az életüket, egyáltalán nem mindegy, hogy mikor, miben, hova és kivel mennek. A szabályok pedig mindenkire vonatkoznak, még azokra is, akik hivatalosan még nem is a család tagjai. Vagyis Edoardo Mapelli Mozzira is, aki Beatrix hercegnő vőlegénye.

A protokoll szerint ő még nem vehetett volna részt azon a sétán, ami december 25-én reggel a templomig vezetett a karácsonyi misére, hisz nem a család tagja. II. Erzsébet királynő mégis vállat vont, és úgy volt vele, hogy miért ne sétálgathatna velük együtt az egyik unokája vőlegénye.

Az óvatosságnak egyébként az az oka, hogy az ilyen eseményeket mindig nagyon jól dokumentálják fotókkal, és ha az egyik ilyen baráttal/barátnővel esetleg szakítanak, akkor később viszonylag kínos lenne, hogy ott szerepel az udők végezetéig az egyik családi fotóalbumban.

