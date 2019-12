Elton John kihajította 1,5 milliós Gucci-táskáját a magángépéről

Érdekes sztoriról számolt be a Buzzfeed, ugyanis Elton Johnról szereztek néhány fotót, amint méregdrága Gucci-táskáját kidobja a magángépéről. Ausztráliába utazott, a leszálláskor pedig valami problémája lehetett, ugyanis az ajtónyitás után

kivágta 4000 fontos, azaz kábé 1,5 milliós kézitáskáját az ajtón.

Tök szívesen elkaptuk volna.

Elton John tossed a $4,000 Gucci bag out the plane like a bra after a long day and I am floored https://t.co/1V9LAbFe96 pic.twitter.com/ffoPgQvkms

— BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) December 5, 2019