A Versace perel Jennifer Lopez 19 évvel ezelőtti ruhája miatt

A Fashion Nova fast fashion márkát gyakran éri az a vád, hogy másolják a nagyobb márkák ruháit.

Jennifer Lopez a 2000-es Grammy-n viselt Versace estélyije annyira nagy dobás volt, hogy az énekesnő és a divatház nemrég meg is emlékezett róla, amikor a kifutón közösen bemutattak egy darabot, ami az eredeti amolyan újragondolt verziója volt.

A Versace, illetve annak tulajdonosa, a Michael Kors most keresetet is indított miatta a Fashion Nova fast fashion cég ellenében a cég hasonló ruhája miatt. A Fashion Nova leginkább arról ismert, hogy ha nem is vállaltan, de legyártja menő márkák drága ruháinak olcsóbb replikáit, az olasz divatház pedig megelégelte ezt. A keresetben a legendás J.Lo ruha mellett több hasonló minta is szerepel, írja a Quartzy. Íme összehasonlításként a kérdéses ruhák mintázata, először az eredeti, utána pedig a Fashion Nova hasonló darabjai:

Kiemelt kép: S. Granitz/WireImage