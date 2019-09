Jimmy Fallon és Charli XCX élőben összemixelte a kettőt.

Jimmy Fallon műsorban egy új szegmenst mutatott be, a Live Mashupot, aminek a lényege benne van a nevében. Egy zenésszel együtt egyszerre előadnak két különböző dalt, úgy, hogy együtt egy új számot adjon ki. Most első alkalommal ő a Depeche Mode Just Can’t Get Enough-ját adta elő, miközben Charli XCX az Icona Poppal közös számát, az I Love Itet énekelte rá, és hihetetlen, mennyire működik a két dal együtt.

Kiemelt kép: YouTube