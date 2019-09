Kourtney Kardashian csúnyán leoltotta Kim Met-gálás ruháját

Megkérdezte, hogy Nicki Minaj-nak öltözött-e.

Ha még emlékszünk, Kim Kardashian a legutóbbi Met-gálán a vörösszőnyeges vizesnek tűnő ruhája mellett egy ilyen kék furcsaságot hordott az afterparty-n, ami egy eredeti Thierry Mugler kreáció.

Elindult már a Keeping Up With The Kardashians tizenhetedik évada, aminek második epizódjából most kiderült, hogy Kourtney Kardashian picit se volt elragadtatva a ruhától. Amikor ugyanis videócseten megmutatta neki Kim, és kérdezte, hogy ez mihez lesz, testvére viccből azt mondta, hogy ebben megy majd a születésnapjára, mire Kourtney azonnal rávágta, hogy nehogy. Majd ezt kérdezte:

Nicki Minaj-nak öltözöl?

Ezután Kim közölte vele, hogy Cher inspirálta a ruhát, mire csak finoman arra utalt, hogy ránéz és azt gondolja, hogy Halloween van máris. Az epizód későbbi részében jól össze is vesztek aztán ruhákon.

Kiemelt kép: Robert Kamau/GC Images