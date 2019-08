Dér Heniék új száma gyakorlatilag a magyar I Like It

Kijött Herceg közös száma Dér Henivel és Nemazalánnyal.

A Despacito kirobbanó sikere nyomán szerte a világon elárasztották a slágerlistát a latinpop slágerek, és lassan már nincs magára valamit is adó popsztár, akinek nincs még közös száma a műfaj valamelyik ismertebb arcával. A Despacito után talán a legnagyobb ilyen sláger Cardi B közös száma Bad Bunny-val és J Balvinnal, az I Like It, ennek pedig most megkaptuk a magyar verzióját is gyakorlatilag. Herceg új, Dér Henivel és Nemazalánnyal közös száma ugyanis kicsit olyan, mintha annak a sajátos, magyaros verziója lenne. Természetesen a hangzásvilágon túl nem mutat túl sok egyezést a két dal, azon túl, hogy Herceg egy picit hasonló hanglejtéssel rappel a közepén, mint Bad Bunny az I Like It közepén. Sokkal inkább úgy viszonyul egymáshoz a két dal, mint az Ötvös Csöpi filmek a Bud Spencer filmjeihez. Szóval ha valaki mindig is vágyott volna egy magyar latinpop slágerre, akkor az imái meghallgatásra találtak, ugyanis itt a DiCaprio.

Kiemelt kép: YouTube