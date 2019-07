Daniel Brühlbe is belefuthatsz a budapesti éjszakában

Például az Úri Muriban.

Mint arról korábban beszámoltunk mi is, Magyarországon van jelenleg a The Alienist miatt Daniel Brühl, a Becstelen Brigantyk és az Amerika kapitány: Polgárháború sztárja és imádja a Balatont.

Daniel Brühl a Balatonban úszkál Kollégája, Luke Evans pedig egy budapesti kertben gyúr.

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a budapesti éjszakában is bármikor bele lehet futni a színészbe, ugyanis két szelfit is posztoltak Instagramra vele. Az egyik a Budapest Park VIP részén készült vele az Iggy Pop koncerten, amin Brühl is ott volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon István Balázsy (@istvanbalazsy) által megosztott bejegyzés, Júl 24., 2019, időpont: 2:05 (PDT időzóna szerint)

Aztán úgy tűnik, hogy koncert után bevette a belvárost, ugyanis a másik szelfit az Úri Muriban készítették vele a Wesselényin. Szóval ha éjszaka a belvárosban járunk, érdemes nyitott szemmel járnunk, könnyen belebotolhatunk a Hajsza a győzelemért Niki Laudájába.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tóth Szilvia Lilla (@sziszkavics) által megosztott bejegyzés, Júl 24., 2019, időpont: 6:19 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Jean Catuffe/Getty Images