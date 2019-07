Tegnap bárki szembe sétálhatott Amber Hearddel az Erzsébet téren

Sőt, fel is ismerheti magát a fotóján, ha arra járt.

Mint azt megírtuk, Amber Heard, az Aquaman másik sztárja is Budapestre érkezett ugyanazon a L’Oréal reklámon dolgozni, mint Eva Longoria. A híresség a Szimplát is meglátogatta.

Ugyanakkor, mint legutóbbi Instagram-posztjából kiderül, nem csak ennyiben merült ki a város felfedezése. Lőtt ugyanis egy fotót magáról, ahogy éppen az Erzsébet téren sétál át egy zebrán, az Október 6. utca felől, így aki tegnap arra járt, az akár bele is futhatott a fekete ruhát és fehér keretes napszemüveget viselő szőke hírességbe. Sőt, talán a fotóján fel is ismerheti magát, ahogy az átkelő másik oldalán várja a zöldet. Ezek szerint bármikor elsétálhatunk a híresség mellett az utcán is akár.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hitting the streets of Budapest… Amber Heard (@amberheard) által megosztott bejegyzés, Júl 3., 2019, időpont: 10:31 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Samir Hussein/WireImage