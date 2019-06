Dévényi Tibor lagzi helyett végrendelettel lepte meg párját

Már egy évtizede alkot egy párt 14 évvel fiatalabb szerelmével Dévényi Tibor. Kapcsolatuk kezdeti időszakában megvolt a lánykérés is, de az esküvőig nem jutottak el. Dévényi pedig már nem is akar sort keríteni a lagzira.

Az is előfordult, hogy egyszerre nyolc fogkefét tartott otthon a különböző nőknek.

Nem szeretem, amikor az én koromban szerelemről meg tervekről beszélünk, mert 72 évesen már nem lehet tudni, mit hoz a holnap. A kapcsolatunk legelején megkértem Bea kezét, és egy időben még téma is volt az esküvő, de mostanra mindketten rájöttünk arra, hogy nem a papír miatt fogunk a sírig is kitartani egymás mellett. Különben is, hogy nézne ki, ha ennyi idősen házasodnék? Minek? Kinek bizonyítanék ezzel? Magamnak? A fenéket. Öregek vagyunk mi már ehhez. Nem lesz esküvő!