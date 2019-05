Így könnyezte meg Jon Snow a Trónok harca fináléját

Az HBO a hétvégén kiadott egy dokumentumfilmet, a Game Of Thrones: The Last Watch-t, amiben a nézők a Trónok harca készülésének kulisszái mögé nézhettek be, többek közt azt is láthatjuk, ahogy a színészek először szembesülnek a sorozat utolsó epizódjának történéseivel egy olvasópróbán. Az internet pedig leginkább Kit Harrington reakcióját kapta fel, ugyanis először teljesen lesokkolja, amikor először szembesül a jelenettel, amiben karaktere, Jon megöli Daenerys-t, aztán pedig kissé meg is könnyezi.

Kiemelt kép: Vera Anderson/WireImage