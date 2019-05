Kourtney Kardashian együtt bulizott az exével és annak új barátnőjével

Kourtney Kardashian sokáig járt Scott Disickkel, akitől három gyereke is született. Disick viszont most a 20 éves Sofia Richie-vel jár. Éppen ezért akár kínos is lehetett volna Disick 36. születésnapi bulija, ahol ott voltak mindketten, de Richie Instagram-posztjából úgy tűnik, hogy jól kijönnek mostani pasija gyerekeinek anyjával. Egyébként nem csak Kourtney-t hívta meg a születésnapos, ott volt a bulin Kylie Jenner és Khloé Kardashian is.

Kiemelt kép: Allen Berezovsky/Getty Images