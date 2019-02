Glenn Close ruhája mintha alufóliából lenne

Glenn Close elnyerte a legjobb női főszereplő díjat az éjszaka megtartott Independent Spirit Awards-on A férfi mögöttben nyújtott szerepéért. A gálára pedig egy olyan ruhában ment, ami úgy nézett ki, mintha alufóliából hajtogatták volna. Gyakorlatilag bármit csinál vele, folyamatosan nagyon gyűröttnek néz ki.

Cserébe vitte magával a kutyáját is, nem csak az átadóra, hanem a színpadra is átvenni a díját, ez volt a legcukibb része az estének.

Glenn Close brings her dog Pippi on stage to accept best female lead at the #SpiritAwards https://t.co/C7LazV7FmJ pic.twitter.com/N8HJi72yS2

— Hollywood Reporter (@THR) 2019. február 24.