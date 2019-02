A nyíltan leszbikus Ellen Page nekiment Chris Prattnek és a másságot ellenző gyülekezetének

Chris Pratt sok más celebbel együtt rákattant a pünkösdi karizmatikus egyházakra, így olyan templomokba jár, mint a Zoe vagy a Hillsong, ahol gyakran fordulnak meg a Kardashianok, vagy a mostanában nagyon vallásos Justin Bieber és felesége. Pratt a templomban ismerkedett meg jelenlegi menyasszonyával, Katherine Schwarzeneggerrel is, nem véletlenül beszél gyakorlatilag folyton arról a gyülekezetről, ahova jár.

Most épp a Late Show-ban Stephen Colbertnek mondta el, hogy végigtolta Dániel böjtjét – igen, már a Biblia által inspirált diéták is vannak – aminek 21 napja alatt nem vett magához többek közt húst, cukrot és alkoholt, közben pedig még a korábbinál is többet imádkozott.

Jó, de hogy jön ide Ellen Page?

Hát úgy, hogy az évek óta nyíltan leszbikus színésznő miközben nézte a műsort otthonában, kiírta Twitterére a következőt:

Oh. K. Um. But his church is infamously anti lgbtq so maybe address that too? https://t.co/meg8m69FeF

— Ellen Page (@EllenPage) February 8, 2019