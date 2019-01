Jakupcsek Gabriella nyolcéves Bud Spencer-szelfivel szállt be a 10 éves kihívásba

Jakupcsek Gabriella műsorvezető is beszállt abba a fotós kihívásba, ahol egy 10 évvel ezelőtti és egy viszonylag új fotót kell magáról kiraknia az embereknek. Jakupcsek mindezt egy Bud Spencerrel készült, 10 évvel ezelőtti fotóval oldotta meg, amivel egy baj van: a kép elméletileg 8 éve készült. A YouTube-on ugyanis fellelhető a Bud Spencerrel készült Jakupcsek-interjú, illetőleg egyéb, 2011-ben megjelent cikkekből is az következtethető ki: tényleg 2011-es lehet a készült fotó. A kihívás szabályrendszere persze rugalmas, Tóth Vera sem egy konkrét 10 évvel ezelőtti fotóval jelentkezett be:

A 2018-as fotójával egyébként a Bátor Tábort népszerűsíti a műsorvezetőnő:

Kiemelt kép: Instagram.com/jakupcsekgabi