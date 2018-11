VV Greg szerint Budapesten volt tavaly az Olimpia

Egészen fergeteges beszélgetés folyt tegnap VV Zsuzsu és VV Greg között. Az egész onnan indul, hogy miután megállapították, hogy négy hónapot töltenek majd a Való Világ villában, aztán a februárról egyenes út vezetett a szökőévekre. Zsuzsu szerint onnan lehet tudni, hogy szökőév van, hogy Olimpiát rendeznek. Ezután komoly fejtörő volt, hol is volt legutoljára és mikor. Zsuzsu szerint például Moszkvában, Greg szerint meg tavaly is volt egy Budapesten, ne szóljon senki a Momentumnak! A műsor szerkesztői is elemükben voltak közben, és óriás grafikákkal jelezték folyamatosan, hogy melyik állítás igaz. Izgatottan várhatjuk az iskolahetet!

Kiemelt kép: RTL Klub