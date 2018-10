Nagyon cuki tortát akart sütni az anyuka a kisfia születésnapjára, de valami nagyon illetlent sikerült – 18+

A kétgyerekes anyuka, Kate Kirven 6 éves kisfia imádja az ásványokat és a kristályokat. Az anyuka, hogy örömet okozzon a fiának, sok időt és energiát ölt abba, hogy süssön egy olyan tortát, ami úgy néz ki, mint egy kikristályosodott kő vagy szikla. Kate meg is sütötte a tortát, ami meg is kapta a neki járó figyelmet, de sajnos nem azért, mert annyira jól sikerült. Pontosabban nem sikerült rosszul, csak egészen másra hasonlít, véletlen sem egy ásványra. Mutatjuk a képet, döntsétek el, hogy mi ez:

