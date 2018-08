Először villantott hasat Orosz Barbara

Orosz Barbara sokáig erkölcstelennek tartotta a hasvillantós pólókat, eddig soha nem is mutatkozott ilyenben, de ma eljött az idő. A Facebook-oldalára posztolta magáról az első hasvillantós fotót, egy kis történet kíséretében.

Emlékszem, tinikoromban a haski pólók divatjának berobbanásakor milyen eszméletlenül erkölcstelennek tartottam, aki kimerészkedett benne az utcára… Egyetlen porcika közszemlére tétele sem töltött el olyan ledér meztelenség érzéssel, mint a has megmutatása. Ezért inkább hosszú, nőies vonalú, vagy bő ruhákba burkolóztam… Ezzel totál kilógtam minden sorból-igazából élveztem is az uniformizálódás elleni lázadást… Azóta sok minden változott… (…) Meg is tanultam a határaimat. De ma egyet átlépek, egy tökéletes, szofisztikált haski póló elcsavarta a fejem, és már viselni is más élmény…