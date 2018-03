Visszatér a Jóban Rosszban egyik főszereplője

Suhajda Dániel tavaly nyáron forgatott utoljára a TV2 sorozatában, miután a készítők kiírták a karakterét a sztoriból. A színész 12 évig volt a Jóban Rosszban csapatának a tagja, így nem csoda, hogya nézők hiányoltni kezdték Fehér Roland karakterét. Az írók ezért úgy döntöttek, hogy visszahozzák.

Azt garantálom, hogy nem fog megváltozni, sőt. Ez a karakter mindig izgalmas sztorikat kapott, hála az íróknak és a sorozat kreatív részének. Most sem lesz ez másként. Mindig is népszerű volt a sorozatban ez a szál és most egy kicsit talán élesebb lesz, meg talán egy picikét kétértelműbb, de mindenféleképpen izgalmas és csavaros történeteket tartogat a nézők számára.