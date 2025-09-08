Lance Stroll amúgy sem az a szószátyár típus, azonban az Olasz Nagydíjat követően még önmagához képest is keveset beszélt, írja a motorsport.com. A kanadai a 16. helyről indult a versenyen, végül csak a 18.-ként haladt át a célvonalon.

Amikor arról faggatták, hogy a jelek szerint nem vált be az a stratégia, hogy egy közel 50 körös etapot teljesítsen ugyanazokon a gumikon, azt felelte:

Yep.

Ezután arról faggatták, hogy van-e bár pozitívum, amit tovább tud vinni magával erről a hétvégéről, Stroll így válaszolt:

Nem sok.

Ekkor az Aston Martin sajtósa már inkább véget akart vetni a kérdezz-feleleknek, de még megkérdezték a kanadait az Esteban Oconnal való incidensről, amikor rivális leterelte őt a pályáról, majd a francia kapott egy öt másodperces büntetést és egy büntetőpontot.

Nincs mit mondanom

– felelte, miközben megvonta a vállát, majd továbbállt.

Lance Stroll eddig a szezonban 32 pontot szerzett – kettővel előzi a csapattársát, Fernando Alonsót – a legjobb helyezése a hatodik volt, még a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon.