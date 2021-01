A Red Bull kikosarazott pilótája a DTM-ben folytatja

A német túraautó-bajnokságban (DTM) is versenyez 2021-ben Alexander Albon, a Forma-1-es Red Bull pilótája.

A DTM hétfői bejelentése szerint a Forma-1-es csapatnál tartalékversenyzővé lefokozott thaiföldi pilóta a sorozatban csak bizonyos futamokon áll majd rajthoz. A DTM május végén indul és kilenc állomásból áll, Albon részvétele az F1-es kötelességeitől függ majd.

#DTMnews F1 driver @alex_albon and young @LiamLawson30 will be racing in the DTM with @redbull backing. Albon will be participating in selected races whenever his F1 duties as test and replacement driver allows. The driver Albon will be alternating with will be announced later. pic.twitter.com/n8my9KOMme

— DTM (@DTM) January 4, 2021