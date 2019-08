Pályacsúccsal nyerte Lewis Hamilton a Magyar Nagydíj utolsó edzését

A Formula-1-es Magyar Nagydíj harmadik időmérő edzése tízperces csúszással kezdődött, mivel a Forma-2-es első futamon Ralph Boschung autójában kifüstölt a motor két körrel leintés előtt és rengeteg olaj ömlött belőle a pályára.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 35/37)

Ralph Boschung’s engine gives way just a few laps from the finish#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/RFqIpRUfkA

— Formula 2 (@FIA_F2) August 3, 2019