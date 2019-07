Hamilton a győzelmével rekorder lett a nagyon akciódús Brit Nagydíjon

A Brit Nagydíj időmérőjét megnyerő Valtteri Bottas jól kapta el a rajtot, így maga mögött tudta tartani csapattársát, Lewis Hamiltont, aki azonban nem nyugodott ebbe bele, és már az első körben támadta a finnt a kanyarokban.

Az első kör nyertese Lando Norris volt, aki megelőzte Daniel Ricciardót, és a hétvégén eddig jobbára csak szenvedő Sebastian Vettel is javított egy helyet, amikor befurakodott Pierre Gasly elé.

A két Haas szépen kinyírta egymást, Romain Grosjean és Kevin Magnussen ütközésének az lett a vége, hogy előbb mindkét pilóta kijött a bokszba, majd később, a nyolcadik körben be is fejezték a versenyt.

Az élen a két Mercedes továbbra is nagy csatát vívott, a negyedik körben Hamilton megelőzte Bottast, aki viszont nem hagyta magát, és szinte egyből visszavette az első helyet.

A 11. körben Max Verstappen támadta a harmadik helyen autózó Charles Leclercet, de majdnem ráfázott, mert közben nagyon feljött rá a mögötte érkező Vettel. Vettel végül nem tudott előzni, sőt kénytelen volt elviselni, hogy Gasly elmegy mellette.

A Leclerc-Verstappen csata még a bokszban is folytatódott, egyszerre mentek be, majd egymás mellett haladtak a kerékcsere után, és bár a holland jött vissza előbb a pályára, Leclerc gyorsan visszaelőzte.

Leclerc és Verstappen óriásit meccselt a bokszban A két fiatal titán harca volt a Brit Nagydíj egyik fénypontja.

A 20. körben Antonio Giovinazzi kicsúszott, a kavicságyban kötött ki, emiatt pedig beküldték a biztonsági autót.

Hamiltont egyből kihívták a bokszba, és vissza is tudott jönni az első helyre, így ő lett a safety car-időszak nyertese. Amikor újraindították a versenyt, Hamilton, Bottas, Vettel, Gasly, Verstappen, Leclerc, Carlos Sainz Jr., Norris, Alexander Albon és Nico Hülkenberg volt az első tíz sorrendje.

A két Mercedes kényelmesen meglógott a többiektől, mögöttük viszont továbbra is szórakoztató csata zajlott.

A 38. körben Verstappen megelőzte Vettelt, aki próbált volna visszatámadni, de nagyon elszámolta magát, és hátulról felöklelte a Red Bullt. Mindkét autó kicsúszott, Vettel be is ment a bokszba új első szárnyért, majd az eset megvizsgálása után 10 másodperces büntetést kapott.

Hamiltont a csapat nyolc körrel a vége előtt ki akarta hívni a bokszba, de ő inkább továbbra is a kemény keverékű gumikra szavazott. Bottas viszont bement új gumikért, meg is futotta a verseny leggyorsabb körét – de Hamilton még ezen is tudott javítani a végén, így a pluszpontot is besöpörte.

Hamilton hatodszor nyerte meg a Brit Nagydíjat, ezzel rekorder a hazai versenyen, pályafutása során pedig 80. alkalommal végzett az élen.

Bottas lett a második, Leclerc a harmadik, a pontszerző helyeken még Gasly, Verstappen, Sainz, Ricciardo, Kimi Räikkönen, Danyiil Kvjat és Hülkenberg végzett.

A világbajnokság állása: 1. Hamilton 223

2. Bottas 184

3. Verstappen 136

4. Vettel 123

5. Leclerc 120

6. Gasly 55 A világbajnokság két hét múlva Hockenheimben, a Német Nagydíjjal folytatódik.

Kiemelt kép: Andrej ISAKOVIC / AFP