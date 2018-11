Váratlan büntetést kapott az Oconnal emberkedő Verstappen

Két nap közmunkára ítélték Max Verstappent, aki a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia pilóta összeütközött vele a verseny közben.

A Red Bull holland versenyzője az élen haladt, amikor a 44. körben a Force Indiát erősítő, lekörözött Ocon megpróbálta visszaelőzni, és a célegyenes utáni S-kanyarban nekiütközött. Mindketten megpördültek, ennek következtében pedig a később győztes Lewis Hamilton (Mercedes) át tudta venni a vezetést Verstappentől.

A futam utáni mérlegelésnél a feldühödött holland többször hevesen meglökte Ocont. “Futom a saját versenyemet, és aztán jön egy lekörözött ellenfél, aki idióta módon kockázatot vállal”

– mérgelődött a 21 éves Verstappen, akinek ez lehetett volna pályafutása hatodik F1-es futamgyőzelme. “Megvolt a joga ahhoz, hogy visszavegye a körét, de hasonló helyzetben óvatosnak kell lennie. Mindig is idióta volt.”

