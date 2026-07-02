„A fókusz nem a vébén volt” – Matthäus szerint a csapattal tartó családtagok okoztak feszültséget a német válogatottnál

A korábbi aranylabdás azt mondta, ő is átélt hasonlót a válogatottnál, méghozzá az 1994-es vébén, ahol szintén problémát okozott, hogy a játékosok maguk mellett akarták tudni a családtagjaikat.

Nem értem, miért kellett már a kezdetektől fogva bevonni az összes családot. Aztán ott voltak az utazások, a hotelszoba-foglalások. Ez mind téma volt a csapaton belül. A médiában nem írtak erről, de tudom, hogy beszédtémát jelentett a válogatottnál.

Az egyik játékos, akinek az édesanyja repülhetett a csapattal, dühös volt a másikra, mert annak a felesége és a gyerekei tarthattak a válogatottal. A többieknek pedig a menetrend szerinti járattal kellett utazniuk”– mesélte Matthäus, aki neveket nem árult el.

Ingyenes családi nap

A játékosként 1990-ben világbajnok, 1982-ben és 1986-ban vb-ezüstérmes klasszis szerint a családtagokat csak a torna későbbi szakaszában kellett volna a helyszínre utaztatni.

„Bár kifelé ez nem érződött, de nyugtalan volt a légkör a csapat körül, és a fókusz nem a világbajnokságon volt. A barátnők és a feleségek ingyenes családi napként tekintettek erre az egészre”.

A német csapat megnyerte ugyan a csoportját, de a nyolcaddöntőbe jutásért tizenegyesekkel kikapott Paraguaytól. A négyszeres világbajnok ezzel zsinórban harmadszor szállt ki a vébéről a nyolcaddöntő előtt. A kudarc okairól itt írtunk.

Az előző játéknap történéseiről, köztük a belgák egészen valószínűtlen fordításáról pedig itt.