Nem mond le a német kapitány, zavargások Hollandiában a marokkói továbbjutás után – élő hírfolyam a foci-vb 20. napjáról

Az MTK cheerleadereinél is kitört a vb-láz!
Úgy rázzák, hogy azt Shakira is megirigyelné!!!
A videót itt nézhető meg.
Úgy rázzák, hogy azt Shakira is megirigyelné!!!
A videót itt nézhető meg.
Az volt a mondás, hogy jobb kezdeni a tizenegyespárbajt, mert ha belövöd az elsőt, máris ott van a nyomás az ellenfél játékosán.
Ehhez képest a vébéken a legutóbbi 13 tizenegyespárbajból csak kettőt nyert meg az a csapat, amelyik kezdett. Pedig az első 24 tizenegyespárbajból tizenötször az jött ki győztesen, aki először állt a labda mögé.
15% – The team going first has won just two of the last 13 #FIFAWorldCup penalty shootouts, having won 15 of the first 24 (63%).
Disadvantage. pic.twitter.com/TRCTPetZRn
— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
Hágában zavargások, Casablancában pedig örömünnep tört ki az után, hogy Marokkó 11-esekkel búcsúztatta Hollandiát az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának első fordulójában, és bejutott a legjobb 16 közé.
Hollandiában jelentős marokkói közösség él, az afrikai csapat szurkolói pedig ünnepi hangulatba kerültek a győzelem után, de szórványos összecsapások is akadtak.
A hágai rendőrség közölte, hogy a Schilderswijk kerületben tűzijátékokkal és kövekkel dobálták meg a rendfenntartókat. A rohamosztagosok vízágyúval oszlatták fel a tömeget.
„Néhány személyt letartóztattak erőszakos cselekmény miatt” – jelezte a hatóság.
Marokkó legnagyobb városában, Casablancában sokan az utcára vonultak, miután – a PSV Eindhovenben légióskodó – Iszmael Szaibari belőtte a továbbjutást eldöntő 11-est. Harsogtak az autódudák, dübörögtek a motorok, a szurkolók tűzijátékokkal ünnepeltek. Az előttük álló munkanap ellenére több tucat ujjongó drukker gyűlt össze a város fő sugárútján helyi idő szerint hajnali 5 óra körül, táncoltak, marokkói zászlókat lengettek és azt skandálták: „Kanada, elkapunk!”.
Ezzel arra utaltak, az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó – amely négy éve negyedik volt a vb-n – szombaton, a 16 között a társrendező Kanadával találkozik Houstonban.
Két európai futballnagyhatalom is elvérzett, ráadásul mindkettő tizenegyesekkel. Németországot Paraguay, Hollandiát Marokkó ejtette ki.
A németek kapitány, Julian Nagelsmann azt mondta, nem az a fajta, aki csak úgy lelép. A kapitány nyilatkozatát itt olvashatja.
Hollandia vezetett ugyan Cody Gakpo góljával, de Marokkó a 90+1. percben egyenlített, majd a tizenegyeseket is jobban lőtte.
„Nem nyújtottam be a lemondásomat a szövetségnél, nyugodtan végig kell gondolnom a történteket” – jelentette ki Ronald Koeman, az Oranje szakvezetője.
Ez a világbajnokság 20. napja.
A játéknapot az Elefántcsontpart–Norvégia meccs nyitja 19 órától, majd 23 órától jönnek a nagy esélyes franciák, akik Svédországgal találkoznak. Magyar idő szerint hajnali 3-kor pedig Mexikó és Ecuador feszül egymásnak.