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Nem mond le a német kapitány, zavargások Hollandiában a marokkói továbbjutás után – élő hírfolyam a foci-vb 20. napjáról

foci vb 2026 élő hírfolyam huszadik nap
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nagelsmann egyelőre marad a német válogatott kispadján.
admin Dajka Balázs
2026. 06. 30. 14:38FRISSÍTVE: 2026. 06. 30. 14:43
foci vb 2026 élő hírfolyam huszadik nap
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nagelsmann egyelőre marad a német válogatott kispadján.
Miközben Hollandia és Németország próbál felocsúdni a kiesés okozta sokkból, három mérkőzéssel dübörög tovább a labdarúgó-világbajnokság: a játéknapot a norvégok Elefántcsontpart elleni erőpróbája nyitja, majd a nagy favorit franciák csapnak össze a svédekkel, aztán jön a társházigazda Mexikó, amely a mindig masszív Ecuadorral találkozik. A meccsek mellett hozzuk a játéknap érdekes, izgalmas, színes híreit is.
14:38

Megfordult a tendencia a tizenegyeseknél

Az volt a mondás, hogy jobb kezdeni a tizenegyespárbajt, mert ha belövöd az elsőt, máris ott van a nyomás az ellenfél játékosán.

Ehhez képest a vébéken a legutóbbi 13 tizenegyespárbajból csak kettőt nyert meg az a csapat, amelyik kezdett. Pedig az első 24 tizenegyespárbajból tizenötször az jött ki győztesen, aki először állt a labda mögé.

14:30

Marokkói továbbjutás: Hágában zavargások, Casablancában pedig örömünnep tört ki

Hágában zavargások, Casablancában pedig örömünnep tört ki az után, hogy Marokkó 11-esekkel búcsúztatta Hollandiát az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának első fordulójában, és bejutott a legjobb 16 közé.

Hollandiában jelentős marokkói közösség él, az afrikai csapat szurkolói pedig ünnepi hangulatba kerültek a győzelem után, de szórványos összecsapások is akadtak.

A hágai rendőrség közölte, hogy a Schilderswijk kerületben tűzijátékokkal és kövekkel dobálták meg a rendfenntartókat. A rohamosztagosok vízágyúval oszlatták fel a tömeget.

„Néhány személyt letartóztattak erőszakos cselekmény miatt” – jelezte a hatóság.

Marokkó legnagyobb városában, Casablancában sokan az utcára vonultak, miután – a PSV Eindhovenben légióskodó – Iszmael Szaibari belőtte a továbbjutást eldöntő 11-est. Harsogtak az autódudák, dübörögtek a motorok, a szurkolók tűzijátékokkal ünnepeltek. Az előttük álló munkanap ellenére több tucat ujjongó drukker gyűlt össze a város fő sugárútján helyi idő szerint hajnali 5 óra körül, táncoltak, marokkói zászlókat lengettek és azt skandálták: „Kanada, elkapunk!”.

Ezzel arra utaltak, az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó – amely négy éve negyedik volt a vb-n – szombaton, a 16 között a társrendező Kanadával találkozik Houstonban.

14:27

Nem mond le a német és a holland kapitány sem

Két európai futballnagyhatalom is elvérzett, ráadásul mindkettő tizenegyesekkel. Németországot Paraguay, Hollandiát Marokkó ejtette ki.

A németek kapitány, Julian Nagelsmann azt mondta, nem az a fajta, aki csak úgy lelép. A kapitány nyilatkozatát itt olvashatja.

Hollandia vezetett ugyan Cody Gakpo góljával, de Marokkó a 90+1. percben egyenlített, majd a tizenegyeseket is jobban lőtte.

„Nem nyújtottam be a lemondásomat a szövetségnél, nyugodtan végig kell gondolnom a történteket” – jelentette ki Ronald Koeman, az Oranje szakvezetője.

14:23

Három meccs vár ránk, pályán Haalandék és a franciák!

Ez a világbajnokság 20. napja.

A játéknapot az Elefántcsontpart–Norvégia meccs nyitja 19 órától, majd 23 órától jönnek a nagy esélyes franciák, akik Svédországgal találkoznak. Magyar idő szerint hajnali 3-kor pedig Mexikó és Ecuador feszül egymásnak.

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Drámai párbaj: Paraguay tizenegyesekkel kiverte a németeket

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