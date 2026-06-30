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Foci foci vb 2026

Paraguay kapushőse a fia születésekor eladta futballfelszerelését, hogy megéljen a család

Orlando Gill Goalkeeper of Paraguay saves Nick Woltemade's player of Germany penalty during the penalty shootout the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium, in Foxborough, United States, on Monday, June 29, 2026.(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Orlando Gill lett a paraguayi hős
24.hu
2026. 06. 30. 21:43
Orlando Gill Goalkeeper of Paraguay saves Nick Woltemade's player of Germany penalty during the penalty shootout the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium, in Foxborough, United States, on Monday, June 29, 2026.(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Orlando Gill lett a paraguayi hős
A világbajnoki nyolcaddöntőbe jutásért vívott mérkőzéseken sok nagyszerű teljesítményt láthattunk, de az egyik legkülönlegesebb mégis Orlando Gill kapusé, aki előlépett az ismeretlenségből, és két tizenegyest is hárított Németország ellen, továbbjuttatva Paraguay válogatottját. A BBC külön kis portrék szentelt a 26 éves játékosnak, aki 2025 januárjáig mindössze három alkalommal lépett pályára felnőtt klubszinten.

Gill a paraguayi Club 13 de Junio és a CS San Lorenzo klubok ifjúsági csapataiban játszott, és bekerült Paraguay keretébe a 2019-es, dél-amerikai U20-as bajnokságon.

2020 szeptemberében debütált a San Lorenzo csapatában, de mindössze két alkalommal lépett pályára, amikor felesége, Melissa Avalos 2022-ben teherbe esett. A fiuk születését december 31-re várták, de Melissát november 30-án kórházba kellett szállítani, és egészségügyi problémák miatt december 7-én megindították a szülést.

A baba, Lautaro azonban csak másnap született meg, azonnal az intenzív osztályra vitték, de a beavatkozás súlyos szövődményei miatt Melissának is sürgősségi műtétre volt szüksége.

Mindent beleadott, mindent eladott

A család ugyan karácsonyra hazajutott, de semmijük sem volt, így a friss apuka minden értékét pénzé tette, még a futballereklyéit is.

A fiunk az életéért küzdött, de az apja mindig ott volt mellette. Mindent beleadott és mindent eladott: a ruháit, a sportcipőit, sőt még az U20-as válogatott mezét is, amit így nem tudott emlékként megőrizni

– írta egy Insta-bejegyzésben tavaly a felesége.

 

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A post shared by Melissa Avalos (@meli_avalos02)

Körülbelül egy évvel fia születése után – még mindig csak két mérkőzéssel a háta mögött – Gill egy életre szóló lehetőséget kapott. Az argentin élvonalbeli San Lorenzo kölcsönbe szerződtette, 2024-ben csupán a tartalékcsapatban játszott, de tavaly év elején bekerült az első csapatba, felkeltve ezzel Gustavo Alfaro, paraguayi szövetségi kapitány figyelmét.

Kiharcolta a vb-helyét

Gill tavaly szeptemberben, a Peru elleni utolsó vb-selejtezőn debütálhatott a válogatottban. Utána öt felkészülési mérkőzésen lépett pályára, és nem csupán a világbajnoki részvételt harcolta ki, de azt is, hogy Alfaro egy számú kapusként számoljon vele.

Ugyan Paraguay egy súlyos, 4-1-es vereséggel kezdte a tornát társrendező Egyesült Államok ellen, de azóta Gill három mérkőzésen mindössze egy gólt kapott, és a 17 lövésből 16-ot hárított.

Ezt követte a tizenegyespárbaj, ahol kétszer is bravúrt mutatott be, így elnyerte a meccs játékosának járó díjat is, amelyet a kórházban fekvő unokaöccsének, Alexandernek ajánlotta.

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