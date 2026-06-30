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Európa legjobb gólszerzőjéért bejelentkezett a Barcelona

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates scoring the opening goal during the German Cup (DFB-Pokal) semi-final football match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern Munich in Leverkusen, western Germany on April 22, 2026.
INA FASSBENDER / AFP
Harry Kane
24.hu
2026. 06. 30. 17:04
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates scoring the opening goal during the German Cup (DFB-Pokal) semi-final football match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern Munich in Leverkusen, western Germany on April 22, 2026.
INA FASSBENDER / AFP
Harry Kane
Harry Kane nagyon közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa szerződését a Bayern Münchennel, annak ellenére, hogy a Barcelona is érdeklődést mutatott iránta, és állítólag felvette a kapcsolatot a csatár képviselőivel, hogy tájékozódjon a helyzetéről.

A The Athletic értesülései szerint a barcelonai klub jelezte, hogy szívesen látná csapatában a Bayern 32 éves angol válogatott támadóját, aki 2025-26-ban 51 tétmérkőzésen 61 gól szerzett a bajok klub színeiben – ebből 36-ot a Bundesligában.

Ezzel megnyerte az European Sports Media (ESM) Aranycipőjét a Manchester City norvég sztárja, a 27 gólos Erling Haaland, illetve a Real Madridban 25 bajnoki találatot jegyző francia Kylian Mbappé előtt.

Érdeklődésükre a katalánok azt a választ kapták, hogy Kane elégedett a helyzetével, és minden jel szerint marad Németországban.

A jelenlegi szerződése 2027-ben jár le, bár a 32 éves gólkirály a nyáron érvényesíthette volna a kivásárlási záradékát, azonban ehhez a döntését már januárban közölnie kellett volna a munkáltatójával.

A bajor klub már hónapok óta tárgyal vele a szerződéshosszabbításáról, és a hírek szerint közel vannak a megállapodáshoz.

A Tottenhamből 2023-ban érkezett angol válogatott csapatkapitány már 146 gólt szerzett a müncheni csapatban, ahol két bajnoki címet nyert, és mindössze három szezon alatt a klub történetének hetedik legeredményesebb gólszerzőjévé vált.

Kane a világbajnokságon is termékenynek bizonyult, jelenleg három gólnál jár: Horvátország ellen kétszer, Panama ellen egyszer volt eredményes.

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