foci vb 2026német válogatottjulian nagelsmann2026-os fifa-világbajnokság
Foci foci vb 2026

A német futballkapitány botrányt kiált, de nem mond le a vb-kudarc után

29 June 2026, USA, Foxborough: Soccer, Men, 2026 World Cup, National Team, Germany vs. Paraguay, Round of 32 at Boston Stadium; National Team Coach Julian Nagelsmann (M) consoles Nathaniel Brown (Germany) after the game. Germany loses in a penalty shootout. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa
Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2026. 06. 30. 06:16
29 June 2026, USA, Foxborough: Soccer, Men, 2026 World Cup, National Team, Germany vs. Paraguay, Round of 32 at Boston Stadium; National Team Coach Julian Nagelsmann (M) consoles Nathaniel Brown (Germany) after the game. Germany loses in a penalty shootout. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa
Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Németország sorozatban harmadszorra búcsúzott el korán a labdarúgó-világbajnokságtól, Julian Nagelsmann csapatát Paraguay hosszabbítás után, drámai tizenegyespárbajban búcsúztatta. Vajon túléli-e a fiaskót szövetségi kapitány?

Németország a 2014-es legutóbbi aranyérme óta nem tud vezető szerepet betölteni a világbajnokságokon. A válogatott 2018-ban és 2022-ben is már a csoportkörben kiesett, és miután ezúttal ezt a szakaszt túlélte, joggal remélte, hogy lendületet kap.

Főleg azért, mert az ellenfél Paraguay volt, amelyet aligha lehetett futballnagyhatalomnak nevezni.

A dél-amerikaiak azonban nagyon stabil játékot és tökéletesen betartott taktikát követve kiharcolták a hosszabbítást, majd a tizenegyesrúgásokat, ahol jobbnak bizonyultak a németeknél.

Csúnyán megnyerhető meccs volt

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nagyon csalódottan nyilatkozott, azt mondta, túl lassan futballoztak, és ugyan irányították a játékot és többet birtokolták a labdát, a döntő támadóerő hiányzott.

„A két csatárunkkal alig voltunk jelen a tizenhatoson belül, ahogy gyakorlatilag egyetlen párharcot sem nyertünk meg” – mondta. Amikor igen, akkor pedig hiába fejelt gólt Jonathan Tah, a játékvezető egy kapustámadás miatt érvénytelenítette a találatot.

Botrány, hogy a bíró nem adta meg azt a gólt. Ez egyenesen botrány. Vannak meccsek, amelyeket csúnyán kell megnyerni, és ez ilyen lett volna.

Nagelsmann hozzátette, a szerződése a 2028-as Európa-bajnokságig érvényes, és ő készen áll kitölteni ezt,

„Amennyiben a Német Labdarúgó Szövetség nem engem akar, akkor tudassa velem. Nem vagyok az a fajta, aki csak úgy lelép” – nyilatkozta.

Kai Havertz, aki egy egyenlítő góllal életben tartotta Németország esélyét, azonban a tizenegyespárbajban hibázott, ugyancsak dühös volt.

Ha kikapsz Paraguaytól, nem érdemled meg a továbbjutást. Úgy tűnik, másodrangú csapat vagyunk. Az elmúlt tornákon nem játszottunk rosszul, de valami mindig hiányzott. Most megint. És nekünk, különösen a játékosoknak alapos önvizsgálatot kell tartanunk.

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