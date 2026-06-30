A német futballkapitány botrányt kiált, de nem mond le a vb-kudarc után

Németország a 2014-es legutóbbi aranyérme óta nem tud vezető szerepet betölteni a világbajnokságokon. A válogatott 2018-ban és 2022-ben is már a csoportkörben kiesett, és miután ezúttal ezt a szakaszt túlélte, joggal remélte, hogy lendületet kap.

Főleg azért, mert az ellenfél Paraguay volt, amelyet aligha lehetett futballnagyhatalomnak nevezni.

A dél-amerikaiak azonban nagyon stabil játékot és tökéletesen betartott taktikát követve kiharcolták a hosszabbítást, majd a tizenegyesrúgásokat, ahol jobbnak bizonyultak a németeknél.

Csúnyán megnyerhető meccs volt

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nagyon csalódottan nyilatkozott, azt mondta, túl lassan futballoztak, és ugyan irányították a játékot és többet birtokolták a labdát, a döntő támadóerő hiányzott.

„A két csatárunkkal alig voltunk jelen a tizenhatoson belül, ahogy gyakorlatilag egyetlen párharcot sem nyertünk meg” – mondta. Amikor igen, akkor pedig hiába fejelt gólt Jonathan Tah, a játékvezető egy kapustámadás miatt érvénytelenítette a találatot.

Botrány, hogy a bíró nem adta meg azt a gólt. Ez egyenesen botrány. Vannak meccsek, amelyeket csúnyán kell megnyerni, és ez ilyen lett volna.

Nagelsmann hozzátette, a szerződése a 2028-as Európa-bajnokságig érvényes, és ő készen áll kitölteni ezt,

„Amennyiben a Német Labdarúgó Szövetség nem engem akar, akkor tudassa velem. Nem vagyok az a fajta, aki csak úgy lelép” – nyilatkozta.

Kai Havertz, aki egy egyenlítő góllal életben tartotta Németország esélyét, azonban a tizenegyespárbajban hibázott, ugyancsak dühös volt.