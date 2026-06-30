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Foci foci vb 2026

„Már nem tartozunk a topválogatottak közé” – miért estek ki megint a németek hamar a világbajnokságról?

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany, reacts prior to the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány is nagyon csalódott
admin Marosi Gergely
2026. 06. 30. 16:01
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany, reacts prior to the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány is nagyon csalódott
A németek valódi tornacsapat. A németek mindig nyernek tizenegyesekkel. A futball axiómának tekintett örök igazságai sorra dőlnek meg: Németország egymás után harmadszor szállt ki a világbajnokságról a nyolcaddöntő előtt. Azt sem lehet mondani, hogy nem megérdemelten: bár a németek okkal bírózhatnak, érdemesebb önvizsgálatot tartaniuk, mert van miért.

„Ha ez a gól szabálytalan, akkor az Arsenal nem lenne angol bajnok” – füstölgött Jürgen Klopp a német–paraguayi vb-mérkőzésen meg nem adott német találat miatt. „Ki kell mondanunk, ez egy vicc. Ezen a szinten elfogadhatatlan egy ilyen döntés. Szarvashiba” – ostorozta a játékvezetői ítéletet a Bildnek a játékvezető-szakértő Manuel Gräfe. „Nevetséges!” – kommentált a feldúlt szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann.

Nem lehet azt mondani, hogy csak savanyú a szőlő, mert a németek második, potenciálisan győztes góljának elvétele valóban vitatható döntés volt. De ha a szakemberek, játékosok és szurkolók csak a bírói ítéletre fognák a korai búcsút a világbajnokságtól, akkor magukat ámítanák. A német válogatott – a világbajnokságok történetének egyik legjobb tornacsapata (Turniermannschaft) egymás után harmadszor megy haza szégyenkezve, és legutóbbi világbajnoki címe, azaz 2014 óta egyszer sem jutott el a nyolcaddöntőig.

Ez már nem derült égből villámcsapás, nem váratlan pofon. A németek legutóbbi három vb-je ugyan statisztikailag egészen bizarr képet mutat, de nem fogható kizárólag a balszerencsére, hogy a világ egyik legmeghatározóbb futballkultúrájú országa egymás után háromszor hasal el a nyolcaddöntő előtt.

Pedig Németország 1930 és 2014 között – ha indult –, akkor sosem esett ki két egymást követő vb-n a negyeddöntőnél korábbi etapban.

„Egymás után harmadszor búcsúztunk korán, tehát most már nem tartozunk a topkategóriás válogatottak közé” – szögezte le önkritikusan Nagelsmann. Az eredmények valóban ezt mutatják, hiszen a három korai vb-kiesés mellett az Eb-ken sem megy a válogatottnak, amely 2021-ben a nyolcad-, 2024-ben a negyeddöntőben esett ki a kontinensviadalról. Németország 2016 óta nem szerepelt nagy torna elődöntőjében, a labdarúgó-szövetség (DFB) hasonlóan eredménytelen tízéves periódust még nem könyvelhetett el a modern futball történetében.

Mindez különösen annak a fényében meglepő, hogy a német futball újragondolása (melyet Raphael Honigstein énekelt meg a Das Reboot című könyvében) remekül sikerült. A Bayern München és a Borussia Dortmund 2013-ban minden idők egyik legmagasabb színvonalú BL-döntőjét játszotta a Wembleyben, 2014-ben a válogatott világbajnok lett.

A korosztályos válogatottak U17-es, U19-es és U21-es szinten is nyertek trófeákat, és amikor Joachim Löw 2017-ben a második sorral nyerte meg a Konföderációs Kupát, akkor sokan hosszú német dominanciát jósoltak. Ehelyett a válogatott történelmének egyik legrosszabb időszaka jött, a világbajnokságokon mutatott visszaesés egészen megdöbbentő.

De miben mutatkozik meg a hanyatlás?

A nagy pazarlás

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