Családirtó bűnözőt keresnek a francia futballszurkolók Amerikában

„Láttátok ezt az embert?” – ez a felirat, és egy fotó látható azon a transzparensen, amelyet francia futballszurkolók hurcolnak magukkal a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokságon.

« Avez-vous vu cet homme ? » en pleine Coupe du Monde, des supporters ont dressé un drapeau Français avec le visage de Xavier Dupont de Ligonnès toujours recherché alors que récemment, des rumeurs annonçaient que la trace de „XDDL” mènerait aux États-Unis. pic.twitter.com/OHNte4nlGP — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) June 22, 2026

A fotón Franciaország egyik leghírhedtebb szökésben lévő bűnözője, Xavier Dupont de Ligonnés látható, akit felesége és négy gyermeke 2011 áprilisában történt meggyilkolásával gyanúsítanak. A holttesteket a nantes-i családi ház kertjében találták meg, az apa azonban nyomtalanul eltűnt.

Az ügy máig megoldatlan rejtély, a férfi holléte ismeretlen, bár egyes források tudni vélik, hogy az Egyesült Államokba szökött, és ott él álnéven. Egyik barátja szerint például San Franciscóban él…

A brüsszeli, francia nyelvű La Derniére Heure arról írt, egyes elméletek szerint egy amerikai tanyán bujkál.

A 20minues.fr portál szerint a francia szurkolók nem csak azért keltek át az Atlanti-óceánon, hogy Mbappét és csapattársait támogassák, hanem, hgy megszállottan segítsenek a bűnöző kézre kerítésében.

Ezért nem lenne meglepő, ha a felirat az esti, Svédország elleni, New Jersey-ben rendezendő mérkőzésen is feltűnne.