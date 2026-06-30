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Foci foci vb 2026

Családirtó bűnözőt keresnek a francia futballszurkolók Amerikában

24.hu
2026. 06. 30. 18:26
Francia lapok már többször beszámoltak arról, hogy a futballszurkolók egy csoportja érdekes akcióra szánta el magát az Egyesült Államokban. A drukkerek nagy transzparensen keresik a családját lemészároló férfit, Xavier Dupont de Ligonnést, aki a hírek szerint 15 éve Amerikában bujkál.

„Láttátok ezt az embert?” – ez a felirat, és egy fotó látható azon a transzparensen, amelyet francia futballszurkolók hurcolnak magukkal a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokságon.

A fotón Franciaország egyik leghírhedtebb szökésben lévő bűnözője, Xavier Dupont de Ligonnés látható, akit felesége és négy gyermeke 2011 áprilisában történt meggyilkolásával gyanúsítanak.  A holttesteket a nantes-i családi ház kertjében találták meg, az apa azonban nyomtalanul eltűnt.

Az ügy máig megoldatlan rejtély, a férfi holléte ismeretlen, bár egyes források tudni vélik, hogy az Egyesült Államokba szökött, és ott él álnéven. Egyik barátja szerint például San Franciscóban él

A brüsszeli, francia nyelvű La Derniére Heure arról írt, egyes elméletek szerint egy amerikai tanyán bujkál.

A 20minues.fr portál szerint a francia szurkolók nem csak azért keltek át az Atlanti-óceánon, hogy Mbappét és csapattársait támogassák, hanem, hgy megszállottan segítsenek a bűnöző kézre kerítésében.

Ezért nem lenne meglepő, ha a felirat az esti, Svédország elleni, New Jersey-ben rendezendő mérkőzésen is feltűnne.

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