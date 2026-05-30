Tizenegyesekkel nyerte meg a budapesti BL-döntőt a címvédő PSG

A PSG története során másodszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, miután a Puskás Arénában tizenegyesekkel legyőzte az angol bajnok Arsenalt.

Pedig a londoniak szereztek vezetést a 6. percben Havertz révén, aki a 2021-es BL-finálében is betalált, akkor az a Chelsea-nek győzelmet ért a Manchester City ellen.

A kiválóan védekező angolok előnye a 65. percig tartott ki, akkor Mosquera buktatta Kvaracheliát, a büntetőt pedig az aranylabdás Dembélé váltott gólra.

Nem ez volt az egyetlen tizenegyes a meccsen, mivel a rendes játékidő nem hozott újabb gólt, ahogyan a hosszabbítás sem. A tizenegyespárbajban előbb Eze (Arsenal), majd Mendes (PSG) hibázott. Az ötödik párcban Beraldo pontosan célzott, Gabriel azonban az égbe bikázta a labdát, ezzel a PSG megvédte a címét, az Arsenalnak pedig nem jött össze a duplázás.