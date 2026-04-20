Első idényében meccskeretbe kerülhet Pécsi Ármin a Premier League-ben

A Liverpoolnak meggyűlt a baja a sérülésekkel a mostani szezonban, a kapusokra pedig különösen rájárt a rúd. Alisson Becker combizom-sérülés miatt dőlt ki a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőkről, majd a helyettese, Giorgi Mamardashvili az Everton ellen kényszerült cserére.

A hétfői híradások szerint Alisson a május 3-i, Manchester United elleni mérkőzésen térhet vissza, míg James Pearce, a The Athletic liverpooli riportere szerint Mamardashvilire 2-4 hétig lesz harcképtelen. A szombati, Crystal Palace elleni találkozón így a harmadik számú kapus, Freddie Woodman kap helyet a kezdőcsapatban.

Mivel elfogytak az első keret kapusai, így várhatóan Pécsi Ármin, a Puskás Akadémiától nyáron szerződtetett játékos ül majd le a kispadra, ha Woodmannel bármi történne, akkor is biztosítva legyen a poszt a Liverpool számára.

A korábban negyedik számú kapusnak számító Vitezslav Jaros egyébként is az Ajaxnál szerepel kölcsönben, de meglepő módon ő is sérült egyébként.