sportfocilabdarúgáspécsi ármin
Foci

Első idényében meccskeretbe kerülhet Pécsi Ármin a Premier League-ben

Pécsi Ármin a Tottenham Hotspur elleni bajnokin, a tartalékcsapat tagjaként.
Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images
24.hu
2026. 04. 20. 17:34
Egybehangzó sajtóértesülések szerint Pécsi Ármin ülhet majd a Liverpool kispadján a szombati mérkőzésen.

A Liverpoolnak meggyűlt a baja a sérülésekkel a mostani szezonban, a kapusokra pedig különösen rájárt a rúd. Alisson Becker combizom-sérülés miatt dőlt ki a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőkről, majd a helyettese, Giorgi Mamardashvili az Everton ellen kényszerült cserére.

A hétfői híradások szerint Alisson a május 3-i, Manchester United elleni mérkőzésen térhet vissza, míg James Pearce, a The Athletic liverpooli riportere szerint Mamardashvilire 2-4 hétig lesz harcképtelen. A szombati, Crystal Palace elleni találkozón így a harmadik számú kapus, Freddie Woodman kap helyet a kezdőcsapatban.

Mivel elfogytak az első keret kapusai, így várhatóan Pécsi Ármin, a Puskás Akadémiától nyáron szerződtetett játékos ül majd le a kispadra, ha Woodmannel bármi történne, akkor is biztosítva legyen a poszt a Liverpool számára.

A korábban negyedik számú kapusnak számító Vitezslav Jaros egyébként is az Ajaxnál szerepel kölcsönben, de meglepő módon ő is sérült egyébként.

Pécsi Ármin
Spanyol élvonalbeli csapat kívánságlistáján szerepel Pécsi Ármin neve
A Sevillának kapusra van szüksége, a Liverpool magyar játékosának pedig tapasztalatra. Egy kölcsönszerződés reális forgatókönyv lehet a spanyolok szerint.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik