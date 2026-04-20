Szoboszlai Dominik korábbi edzője ül le Tóth Alex csapatának kispadjára

Marco Rose.
Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Marco Rose.
2026. 04. 20. 18:32
Marco Rose.
Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Marco Rose.
Tóth Alex csapata, a Bournemouth bejelentette, hogy Marco Rose veszi át az együttes irányítását, miután Andoni Iraola idény végén távozik.

Andoni Iraola április 14-én értesítette a Bournemouth vezetőségét, hogy a szezon végén, szerződése lejártakor távozik a klubtól. A 43 éves vezetőedző 2023 júniusában került a kispadra, 15 hónapja tárgyaltak a folytatást illetően, ám végül csak a jövendőbeli terveket segített kidolgozni Tiago Pinto sportigazgatónak.

Helyettese az a Marco Rose lesz, aki 2017 és 2019 között Szoboszlai Dominik edzője volt a Salzburgnál. Azóta hullámzó karriert futott be, a Borussia Mönchengladbachnál sikeres két évet töltött, ám a Borussia Dortmundban nem váltak be a számításai. Legutóbb az RB Leipzignál dolgozott, ahol sokat segített Szoboszlainak, hogy olyan szintre jusson, amely miatt a Liverpool szerződtette.

A bejelentés szerint három évre, vagyis 2029 nyaráig írt alá a Bournemouthnál.

Kapcsolódó
Papp Bence, Tóth Alex ügynöke a kérőknek: Bocsi, srácok, Ali már nem a ti ligátok!
Még nem volt 72 órája a Bournemouthnál, de már fizikálisan és taktikailag is jó benyomást tett az edzőjére Tóth Alex. A játékos ügynöke, Papp Bence szerint Tóth átigazolása olyan kapukat fog kinyitni a magyar futballban, amire 15-20 éve várunk. Interjú egy átigazolás kulisszatitkairól.

Ajánlott videó

Még a B csapatukkal is esélyesek lennének a franciák: rangsoroltuk a világbajnokság 48 válogatottját

