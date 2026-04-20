Szoboszlai Dominik korábbi edzője ül le Tóth Alex csapatának kispadjára

Andoni Iraola április 14-én értesítette a Bournemouth vezetőségét, hogy a szezon végén, szerződése lejártakor távozik a klubtól. A 43 éves vezetőedző 2023 júniusában került a kispadra, 15 hónapja tárgyaltak a folytatást illetően, ám végül csak a jövendőbeli terveket segített kidolgozni Tiago Pinto sportigazgatónak.

Helyettese az a Marco Rose lesz, aki 2017 és 2019 között Szoboszlai Dominik edzője volt a Salzburgnál. Azóta hullámzó karriert futott be, a Borussia Mönchengladbachnál sikeres két évet töltött, ám a Borussia Dortmundban nem váltak be a számításai. Legutóbb az RB Leipzignál dolgozott, ahol sokat segített Szoboszlainak, hogy olyan szintre jusson, amely miatt a Liverpool szerződtette.

AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026

A bejelentés szerint három évre, vagyis 2029 nyaráig írt alá a Bournemouthnál.