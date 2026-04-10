Arne Slot szerint a vezetőség és a szurkolók is támogatják őt

A holland szakember potenciális menesztéséről nagyjából december óta cikkeznek a brit sajtóban, azóta pedig kicsit sem javult a helyzet. A Liverpool a közelmúltban

Az idényben már 17 vereségnél járó Pool drukkerei egy ideje az edző fejét követelik, ennek ellenére Slot mégis azt mondta a szombati, Fulham elleni meccs előtt, hogy érzi a bizalmat.

Sokat ismételgetem magam, de hatalmas támogatást érzek. Nemcsak a tulajdonosoktól, hanem Richardtól Hughestól és Michael Edwardstól is. Nagyon támogatnak, de bármennyire furcsán is hangzik, a szurkolók támogatását is érzem.

Párizsban, amikor a játékosok kimentek bemelegíteni, a Manchester Citytől elszenvedett 4–0-s vereség után a szurkolók azonnal elkezdenek énekelni, hogy »imádjuk a Liverpoolt«. Azt hiszem, kimondható, hogy 90 percen át alulmaradtunk, mégis énekeltek és tapsoltak nekünk. Már sokszor elmondtam, hogy a klub tisztában van azzal, milyen időszakot élünk át, és közben teljes mértékben érzem a támogatást”

– mondta a holland szakvezető.

A Fulham elleni meccs kapcsán azt is belengette, hogy talán rotál egy kicsit a csapatán, mert annyira intenzív volt a PSG elleni mérkőzés, hogy még egy hasonló megviselné a játékosait szombaton.