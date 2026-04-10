Arne Slot szerint a vezetőség és a szurkolók is támogatják őt

A holland szakember potenciális menesztéséről nagyjából december óta cikkeznek a brit sajtóban, azóta pedig kicsit sem javult a helyzet. A Liverpool a közelmúltban
- kikapott 4-0-ra a Manchester Citytől az FA Kupában,
- a kaput sem találta el a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, bevallottan még a 2-0-s vereségnek is örülhet,
- eközben Andy Robertson és Mo Szalah is bejelentette, hogy idény végén távozik.
Az idényben már 17 vereségnél járó Pool drukkerei egy ideje az edző fejét követelik, ennek ellenére Slot mégis azt mondta a szombati, Fulham elleni meccs előtt, hogy érzi a bizalmat.
Sokat ismételgetem magam, de hatalmas támogatást érzek. Nemcsak a tulajdonosoktól, hanem Richardtól Hughestól és Michael Edwardstól is. Nagyon támogatnak, de bármennyire furcsán is hangzik, a szurkolók támogatását is érzem.
Párizsban, amikor a játékosok kimentek bemelegíteni, a Manchester Citytől elszenvedett 4–0-s vereség után a szurkolók azonnal elkezdenek énekelni, hogy »imádjuk a Liverpoolt«. Azt hiszem, kimondható, hogy 90 percen át alulmaradtunk, mégis énekeltek és tapsoltak nekünk. Már sokszor elmondtam, hogy a klub tisztában van azzal, milyen időszakot élünk át, és közben teljes mértékben érzem a támogatást”
– mondta a holland szakvezető.
A Fulham elleni meccs kapcsán azt is belengette, hogy talán rotál egy kicsit a csapatán, mert annyira intenzív volt a PSG elleni mérkőzés, hogy még egy hasonló megviselné a játékosait szombaton.